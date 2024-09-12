Американцы узнали о кознях погоды кое-что неожиданное

Эксперты из Техасского университета в Остине (США) узнали о погоде нечто неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что большие города притягивают аномальное количество осадков.

Во время опыта ученые оценили климатические данные из 1 056 городов нашей Земли в 2001-2020-х годах.

В итоге оказалось, что в более чем 60% этих городов выпадает больше осадков, чем в окружающей сельской местности.

Информируется: «Мы сравнили данные с различными климатическими зонами и обнаружили, что если местный климат жарче и влажнее, то аномалия осадков может быть больше по сравнению с городами в более прохладных и сухих местах».

Уточняется, что в число крупных городов с самыми крупными аномалиями осадков входят Хошимин (Вьетнам), Куала-Лумпур (Малайзия), Лагос (Нигерия) и агломерация Майами – Форт-Лодердейл – Уэст-Палм-Бич (США).

Сказано, что городские территории, как правило, принимают дождевую воду из одного места и концентрируют ее в другом.

Сообщается, что существует ряд причин, по которым большинство городов получают больше осадков, чем сельские пригороды.

Так, говорится, что одним из ключевых факторов оказалось наличие высоких зданий, которые блокируют или замедляют скорость ветра, что приводит к смещению воздуха к городскому центру.

Впрочем, добавляется, что существуют и исключения из правил. Если город находится в низине или долине, то он будет получать меньше осадков по сравнению с пригородами. Такое характерно для Сиэтла в США, Киото в Японии и Джакарты в Индонезии.

Резюмируется, более сильные дожди в сочетании с непроницаемыми поверхностями в городах могут стать причиной внезапных наводнений.

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