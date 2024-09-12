США предоставляют Украине более $700 млн

Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине сотни миллионов долларов для преодоления последствий российской агрессии. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Киеве, передает Укринформ.

По его словам, $325 миллионов будет выделено на ремонт электросетей, $290 миллионов — гуманитарную помощь населению.

Кроме того, $102 миллиона США предоставит на разминирование Украины.

Блинкен добавил, что США намерены привлечь дополнительную поддержку от стран G7+ во время заседания Координационной группы по энергетике в течение следующих недель.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты и другие страны G7 согласились обеспечить $50 млрд из замороженных активов России на реконструкцию и оборонные усилия Украины.

Напомним, США ввели новые санкции против Ирана и РФ.