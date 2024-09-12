План победы Украины презентуют на Саммите мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины является планом ее усиления, и его необходимо представить на втором саммите мира, чтобы принудить РФ к дипломатическому окончанию войны. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«О плане переговоров. Буду последовательным. Сначала проговорю его с президентом Байденом. Потому что он больше зависит от поддержки Соединенных Штатов и других партнеров. Но я думаю, что все понимают, что есть объем влияния, есть объем помощи. И поэтому именно здесь нет никаких лишних слов. Мне кажется, понятно, почему в таком порядке я буду это делать», — отметил глава государства.

Также Зеленский считает, что план будет носить, в частности, и психологический, и политический характер, а также «вооружение разного характера», которые могут влиять на решение России закончить войну.

«Этот план обязательно должен быть представлен на Втором саммите мира, для того чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны. Если партнеры его поддерживают, он облегчит Украине принуждение к окончанию войны», — подчеркнул президент.

Напомним, США обсуждают с Украиной ее «план победы».