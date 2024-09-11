Звезда «Форсажа» арестован за неуплату алиментов

Звезда «Форсажа» Тайриз Гибсон был арестован в Атланте из-за невыплаты алиментов на содержание его дочери от бывшей жены Саманты Ли. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Судья обязал актера выплатить более $73 000 во избежание заключения, поскольку Гибсон ежемесячно посылал только $2200 вместо установленных $10 690.

Актер утверждает, что принявший это решение судья Кевин Фармер имеет личные связи с адвокатами его экс-жены, и заявил о намерении обжаловать все его решения.

«Мы подаем апелляцию на все его решения. Мы уже дважды пытались добиться отстранения этого судьи от должности. Совершенно очевидно, что они ненавидят меня, но я должен напомнить о своей жизни и успехе. Я работал над собой с 14 лет для того, чтобы оказаться здесь», — отметил звезда.

Гибсону предоставлено 48 часов для оплаты $73 525,73, чтобы выйти из-под стражи. К тому же 7500 долларов из этой суммы должны покрыть судебные издержки, уплаченные Самантой Ли.

Напомним, голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн получил 16 лет тюрьмы по обвинению в изнасиловании.