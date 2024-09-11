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Новости > В Белгородской области диверсанты пустили под откос поезд

В Белгородской области диверсанты пустили под откос поезд

Александр Панько
11.09.24 13:23
174
В Белгородской области диверсанты пустили под откос поезд

Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области России из-за «внешнего вмешательства». Об этом в среду, 11 сентября, сообщает Telegram-канал российской Юго-Восточной железной дороги.

«В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта вчера, 10 сентября, в 23:17 произошел сход 11 пустых вагонов и локомотива грузового поезда», — говорится в сообщении.

Российские железнодорожники добавили, что поезд пустили под откос на перегоне Волоконовка — Новый Оскол в Белгородской области.

В настоящее время там ведутся работы по восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети. Движение поездов на этом участке временно закрыто.

В связи с диверсией отменены несколько пассажирских рейсов, но якобы «организована доставка пассажиров автобусами».

Информацию об этом инциденте также подтвердил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Правда, он назвал видимую диверсию «вмешательством в работу железнодорожного транспорта».

«В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошло сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава. Пострадавших нет. Пассажирские поезда, проходящие через этот участок, отправлены в объезд», — уверяет российский чиновник.

Напомним, мелитопольские партизаны подорвали вражеский поезд, подвозивший оккупантам боеприпасы.

Тэги: поезд, Белгородская область

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