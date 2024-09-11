Трамп ушел от ответа, желает ли победы Украины в войне против России

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис не дал четкого ответа на вопрос о том, хочет ли он победы Украины в войне с Россией. Об этом говорится в трансляции дебатов на канале ABC News.

Трамп только заявил о желании, чтобы война завершилась.

«Я хочу, чтобы война закончилась, чтобы перестали гибнуть люди. Те цифры, которые вам говорят, не соответствуют действительности. Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни, потому что люди гибнут миллионами. Миллиарды денег тратятся на эту войну Америкой. Они не просят денег у Европы в таком объеме», — заявил кандидат на пост президента США.

По словам Трампа, Байден и Харрис «не имеют смелости сказать Европе, чтобы та тратила больше денег на оборону».

«Я хорошо знаю Зеленского, я хорошо знаю Путина. Меня уважают. А Байдена не уважают. И за что его уважать, он за два года не звонил Путину. Если за меня проголосуют, я поговорю с одним президентом, поговорю с другим и война закончится... Байден вообще не знает, как общаться с Путиным. Миллионы людей гибнут, мы на пороге Третьей мировой войны», — подчеркнул политик.

В то же время Харрис ответила Трампу, что «если бы Трамп был президентом в 2022 году — Путин сидел бы уже в Киеве».

«Нам нужно понимать важность НАТО и того, что мы делаем для поддержки Украины. Иначе Путин уже сидел бы в Киеве и думал, как напасть на Польшу. Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед», — сказала она.

Харрис подчеркнула, что США должны оставаться лидером, чтобы защищать международные права и правила.

Напомним, в США назвали победителя дебатов между Харрис и Трампом.