Диетолог объяснила, как бананы влияют на сон

Российский диетолог Елена Соломатина поведала о пользе бананов. Как оказалось, они помогают наладить здоровый сон, стимулируя выработку мелатонина.

Специалисты говорит, что бананы помогают быстрее уснуть.

Кроме этого, по ее словам, в них содержится мягкая клетчатка, которая благотворно влияет на работу кишечника, забирает на себя вредные вещества, а также витамины группы B и магний и калий. Последний способствует выводу из организма излишней жидкости и укрепляет сердечнососудистую систему.

Впрочем, подчеркивается, что в день можно съедать не более одного-двух бананов.

Уточняется: «Если же у человека зашкаливает сахар, бананы из рациона убираются. Их не следует есть людям с лишним весом, которые сели на диету».

Ранее финны заявили, что бананы опасны для детей.