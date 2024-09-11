МВФ указал, каким должен быть курс гривны

МВФ рассказал, каким видит курс гривны. Об этом сказано в заявление по итогам пятого пересмотра программы EFF с нашей страной на 15,6 миллиарда долларов.

Говорится: «Обменный курс должен продолжать действовать как амортизатор и подстраиваться под рыночные основы, тем самым помогая защитить внешнюю стабильность».

Финансисты отмечают, что соответствующая денежно-кредитная политика в сочетании с рамками управляемой гибкости обменного курса должна помочь предотвратить чрезмерную волатильность обменного курса и ухудшение валютных и инфляционных ожиданий.

Резюмируется: «Разумный и поэтапный подход к либерализации валютного рынка должен продолжаться в соответствии со стратегией НБУ и соответствовать общему набору мер политики».

Ранее резервы Украины возобновили рост.