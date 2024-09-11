Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 628 930 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 11 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 628 930 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 642 танка, 16 938 боевых бронированных машин, 17 936 артиллерийских систем, 1 182 РСЗО, 943 средства ПВО, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14 990 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 591 крылатая ракета, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 24 388 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 059 единиц специальной техники.

Ранее Трамп сделал громкое заявление по поводу войны в Украине во время дебатов с Харрис.