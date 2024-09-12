Ученые выяснили об обезьянах кое-что весьма неожиданное

Эксперты из Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) узнали об обезьянах кое-что необычное. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что обезьяны мармозетки используют специфические звуковые сигналы для обозначения конкретных особей в группе.

До этого ученые полагали, что способность давать имена другим особям присуща лишь людям и некоторым животным, таким как дельфины и слоны.

Но сейчас специалисты выяснили, что подобные сложные навыки социального общения есть и у обезьян мармозеток. Это самые маленькие приматы на планете, которые могут поместиться на кончике человеческого пальца, которые живут в тропических лесах Центральной и Южной Америки.

В ходе опыта ученые записали естественные диалоги между парами животных и оценили их взаимодействие с помощью компьютерной программы.

Было установлено, что такие обезьяны используют специальные фи-сигналы для обращения к определенным особям в группе.

Добавляется, что мармозетки способны определять, когда именные сигналы предназначены им, и реагировать на них более точно.

Информируется, что члены семейной группы мармозеток используют аналогичные звуковые метки для обращения к различным особям, что напоминает использование имен и диалектов у людей.

Говорится, что даже взрослые особи, не связанные кровными узами, учатся этой системе.

Уточняется, что обезьяны чаще откликаются на обращения от знакомых.

Резюмируется: «Такая система вокальной идентификации могла развиться у мармозеток для поддержания связи в густых тропических лесах, куда проникает масло солнечного света. Именная система помогает животным держаться вместе в условиях ограниченной видимости».

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