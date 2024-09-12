Немцы придумали необычный способ добычи этилового спирта

Эксперты из Института имени Фрица Габера общества Макса Планка в Германии придумали необычный способ добычи этилового спирта. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этанол (этиловый спирт) можно получать из парникового углекислого газа.

Полученный материал подходит для использования в виде топлива.

Во время опыта специалисты впервые применили комбинацию меди и оксида цинка для каталитического преобразования углекислого газа в этанол.

Как правило, данный процесс основывался исключительно на катализаторах на основе меди, но подобные реакции не обеспечивают наилучшей селективности для этанола.

В итоге выяснилось, что оболочка из оксида цинка для нанокубов из оксида меди увеличивает производства этилового спирта, минимизируя выделение водорода и других нежелательных побочных продуктов.

Сообщается, что подобный подход также продлил срок службы самих катализаторов за счет сохранения целостности меди.

Ученые добавляют, их метод позволит производить не только этанол, но и другие виды экологичного горючего из CO2.

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