Стоматолог объяснила, когда нужно удалять зубы мудрости

Российский стоматолог Ирина Назилина поведала о том, когда следует удалять зубы мудрости. Есть свои нюансы.

Специалист отмечает: «Зубы мудрости удаляют по показаниям, если они мешают, стесняют соседние зубы и оказывают давление на соседние зубы, искривляют зубной ряд. Также если они поражены кариесом или вызывают болевую реакцию у человека».

Добавляется: «Причиной удалить зуб мудрости является неправильное прорезывание, то есть если расположение идет не ровно в зубном ряду, а в щеку, в небо, в десну, и здесь все зависит от особенностей аномалии».

Уточняется: «Если зубы мудрости стоят ровно в зубном ряду и не беспокоят, то стоматологи их не трогают».

Впрочем, также сказано, что зубы мудрости прорезываются не у всех людей.

Резюмируется: «Фактически зачатки есть у всех, но это не значит, что зубы мудрости обязательно вырастут».

Ранее был опровергнут популярный миф о кариесе.