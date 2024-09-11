Трамп и Харрис обменялись колкостями во время дебатов

Кандидаты в президенты США республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис впервые встретились во время дебатов. Случилось это в эфире телеканала ABC News.

Политики не скупились в выражениях.

Так, бывший глава государства припомнил нынешнему вице-президенту страны слова российского президента Владимира Путина: «Он поддержал ее на прошлой неделе, сказал: «Я надеюсь, что она победит"». Я думаю, он в самом деле имел это в виду».

Он добавил: «Камала Харрис уничтожает эту страну. Если она станет президентом, у нашей страны не останется ни шанса на успех. И не только на успех. Мы превратимся в Венесуэлу на стероидах».

Кроме этого Дональд Трамп обвинил Белый дом и свою конкурентку в том, что покушение против него случилось из-за нападок действующей администрации: «Я, вероятно, получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне. Они говорят о демократии, что я угроза демократии. Они – угроза демократии».

В то же время, Камала Харрис уверяет, что мировые лидеры смеются над ее конкурентом: «Будучи вице-президентом США, я достаточно путешествовала по миру. Мировые лидеры насмехаются над Дональдом Трампом. Я беседовала с представителями военного руководства, некоторые из которых работали на вас, и они называют вас позорищем».

Также она отметила: «Во время президентства Дональда Трампа он начал продавать американские чипы Китаю, чтобы помочь им улучшить и модернизировать свои вооруженные силы. По сути, он продал нас. CША принципиально важно победить в технологической гонке с Пекином, необходимо наращивать производство чипов».

Ранее Маск спрогнозировал, что будет, если Трамп не станет президентом США.