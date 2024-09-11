В Николаеве с седьмого этажа выпал 6-летний мальчик

В Николаеве с балкона седьмого этажа выпал 6-летний ребенок. Мальчик упал на крышу библиотеки на первом этаже дома. За его жизнь борются врачи. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Ребенок упал с балкона седьмого этажа на шиферную крышу библиотеки на первом этаже дома.

Спасатели с помощью медицинских носилок спустили мальчика с крыши и передали бригаде скорой помощи. Ребенок был госпитализирован в больницу, за его жизнь борются врачи.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, в Одессе ребенок выпал с восьмого этажа и выжил.