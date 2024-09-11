Инфляция в Украине подскочила до максимума за год

В августе потребительские цены в Украине выросли на 0,6% после падения до нуля в июле. Об этом сообщил Госстат.

При этом в августе 2023 года потребительские цены снизились на 1,4%, так что в годовом измерении инфляция по итогам августа 2024 года выросла до 7,5% — максимального уровня за год. В июле этот показатель составлял 5,4%, а в июне — 4,8%.

По данным Госстата, в августе на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%.

Больше всего (на 7,1% и 5,2%) подорожали яйца и овощи. На 2,4-0,7% выросли цены на хлеб, сахар, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, рис, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло, безалкогольные напитки, рыбу и продукты рыбы. В то же время на 7,4% снизились цены на фрукты.

В то же время, цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.

При этом одежда и обувь подешевели на 2,9%, в том числе обувь — на 3,4%, одежда — на 2,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,6% в основном из-за подорожания автомобилей на 1,2%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,6%, а также топлива и смазочных масел на 0,5%.

Напомним, резервы Украины возобновили рост.