Байден и премьер Британии обсудят разрешение для Украины на дальнобойные удары

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят возможность разрешить Украине применять дальнобойное западное оружие по объектам на территории РФ в пятницу, 13 сентября. Об этом во время пресс-конференции во вторник, 10 сентября, в Лондоне заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что важно не только обеспечить украинцев такими и подобными им системами, а также разрешением для их применения, но и также следует непременно знать, смогут ли украинцы эффективно применять эти системы, потому что для этого иногда требуется основательная подготовка.

По его словам, нужна уверенность, что стратегия с использованием такого оружия будет эффективной.

Чиновник добавил, что эти вопросы прорабатываются на разных уровнях. И это станет одной из главных целей совместного визита глав внешнеполитических ведомств США и Британии в Киев с целью услышать от украинского руководства, «какими украинцы видят свои потребности в данный момент».

В Киеве Блинкен вместе с британским коллегой самым внимательным образом выслушает украинских партнеров.

«И в ближайшие дни мы оба уже будем отчитываться об этом премьер-министру (Стармеру) и президенту Байдену. Кроме того, я предполагаю, что и это будет обсуждаться во время встречи в пятницу», — подытожил госсекретарь США.

Напомним, у Байдена отреагировали на призыв Зеленского снять ограничения на удары по России.