США ввели новые санкции против Ирана и РФ

США 10 сентября ввели санкции против России и Ирана. Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, сообщает «Укринформ».

Отмечается, что в ответ на текущую военную поддержку со стороны Ирана, включая недавнюю поставку баллистических ракет в Россию для ее агрессивной войны против Украины, OFAC вводит санкции против десяти физических лиц и шести организаций, расположенных в Иране и России.

Кроме того, санкции введены против авиакомпании Iran Air, базирующейся в Тегеране и обеспечивающей как пассажирские, так и транспортные перевозки.

Как сообщается, в список ограничений внесен Рухолла Катеби, выполнявший в Москве функции связи между российским правительством и иранским Минобороны по поставкам баллистических ракет Fath-360 в РФ. Санкции введены также против Эбрагима Бахрами, который представляет иранскую организацию Shahid Kharrazi Industries и занимался в Иране связью с российским правительством, отвечал за обучение российскому военному персоналу в Иране.

Санкции коснутся и командующего Космическим командованием иранских ВВС Али Джафарабади, руководившего запусками ракет вопреки международным запретам на протяжении последних лет.

Под ограничения также попали четыре судна российского ТрансМорФлота и иранские транспортные и инжиниринговые компании Azadegan и Amad Behineh Saz Engineering Company, их руководство. Санкции введены против иранского конструкторского бюро Farzanegan Propulsion Systems (Farzanegan) и его руководителей.

Напомним, ЕС получил доказательства по поставкам Ираном баллистических ракет России.