Американцы объяснили, куда девается вода с Марса

Эксперты из Бостонского университета в США выяснили, куда девается вода с Марса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что «красная планета» все еще продолжает терять воду, которая улетучивается из атмосферы в космос.

Ученые поясняют: невзирая на свою сухую поверхность, Марс до сих пор обладает большими запасами воды в своих недрах.

Установлено, что глобальный эквивалентный слой влаги на нем потенциально мог бы покрыть ее океаном глубиной от одного до двух километров.

Специалисты информируют, что относительно небольшое количество водяного льда также заперто в мелкой вечной мерзлоте и в полярных шапках Марса.

Сообщается, что в ходе марсианского лета этот лед может сублимироваться, выбрасывая водяной пар в атмосферу.

Говорится, что большая часть водяного пара циркулирует от полюса к полюсу, однако часть воды оказывается в верхних слоях атмосферы, где солнечный ультрафиолетовый свет может фотодиссоциировать молекулы воды H2O, разбивая их на атомы.

Добавляется, что кислород в воде в результате или окисляет материалы на поверхности (придавая планете красный цвет), или же связывается с углеродом, образуя углекислый газ.

В то же время, по словам американцев, атомы водорода (или их более тяжелый изотопный аналог, дейтерий) способны улетать в космос и уноситься солнечным ветром.

Выяснилось, что таким способом «красная планета» потеряла достаточно воды, чтобы сформировать слой глубиной от десятков до сотен метров.

Удалось узнать, что утечка воды с Марса носит сезонный характер и зависит от близости к Солнцу.

Наблюдения миссии NASA по исследованию эволюции атмосферы и летучих веществ на «красной планете» MAVEN доказали, что при максимальном сближении с Солнцем (перигелии) количество дейтерия и водорода в верхних слоях атмосферы становится примерно в пять и двадцать раз выше, чем в афелии (максимальном удалении от звезды).

Отмечается, что скорость утечки компонентов воды увеличивается в десять-сто раз при приближении к светилу.

Резюмируется, что в афелии потеря дейтерия настолько слаба, что ее сложно зарегистрировать с помощью существующих инструментов, а годовой водный цикл Марса оказался гораздо динамичнее, чем считалось ранее.

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