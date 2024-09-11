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Новости > Названа страна, которая более всего загрязнена пластиком

Названа страна, которая более всего загрязнена пластиком

Александр Панько
11.09.24 09:25
118
Названа страна, которая более всего загрязнена пластиком

Стало известно, какая страна более всего загрязнена пластиком. Это выяснили эксперты из университета Лидса в Великобритании.

Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты выявили крупнейшие очаги загрязнения пластиком более чем в пятидесяти тысячах городов и сельских районов нашей планеты.

Указывается на то, что данная глобальная модель раскрыла самую подробную картину распространения полимерных отходов из когда-либо созданных.

Ученые говорят, что самыми непростыми для измерения аспектами оказались выбросы пластика, во время которых он высвобождается из материальных систем и видов деятельности.

Уточняется, что сюда входят отходы, попадающие в среду из мусорных баков, мусоровозов и выбрасываемые людьми (случайно или намеренно).

При помощи искусственного интеллекта британцы сумели установить, что ежегодно мимо системы обработки отходов проходит 52 миллиона тонн пластика, из которых 36 миллионов представляют собой несобранный полимерный мусор.

Информируется, что Индия заняла первое место по объему пластикового загрязнения, выбрасывая в среду на Земле – это 9,3 миллиона тонн в год, что сразу в 2,7 раза больше, чем у двух следующих ведущих загрязнителей – Нигерии и Индонезии.

Резюмируется, что в Индии собирается только 81% пластиковых отходов, а остальные 19% оказываются в окружающей среде.

Ранее мы писали, что человечество ждет коллапс.

Тэги: Индия, мир, пластик, экология

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