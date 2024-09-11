Ученые впервые измерили пульс у рептилий

Эксперты из Корнеллского университета в США впервые измерили пульс у рептилий. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты придумали метод измерения пульса у питонов и других покрытых чешуей рептилий.

Дело в том, что весьма сложно обследовать пресмыкающихся с помощью стетоскопа, поскольку чешуя мешает передавать звук.

Однако ученые обнаружили легкодоступное место на затылке у рептилий, где можно замерить пульс с помощью ультразвукового допплеровского детектора потока, то есть инструмента, который можно найти в большинстве ветклиник.

Это удалось сделать во время лечения прибрежной агамы – крупной ящерицы, страдавшей от аневризмы.

Поясняется, что по причине этого височно-глазничная артерия на затылке расширилась, а ветеринары поместили туда детектор и отчетливо услышали биение пульса.

В итоге медики выявили пульс в том же месте у других видов рептилий: леопардовых гекконов, черепах и змей.

Во время последующих опытом ученые использовали стандартный ветеринарный ультразвуковой допплеровский детектор потока для измерения частоты пульса на височно-глазничной артерии и частоты сердечных сокращений у сорока здоровых королевских питонов разного возраста и размера.

Оказалось, что средняя частота сердечных сокращений и средняя частота пульса составляли 60 ударов в минуту, а средняя разница между частотой пульса и частотой сердечных сокращений составляла 1,2 удара.

Резюмируется: данное открытие существенно облегчит диагностику экзотических питомцев и обитателей зоопарков.

Ранее в Минздраве объяснили, как действовать при укусе змеи.