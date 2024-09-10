Шойгу заявил, что РФ не пойдет на переговоры из-за Курска

Бывший министр обороны РФ, действующий секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока ВСУ находятся на территории Курской области.

Как заявил Шойгу в интервью российским пропагандистам, переговоров не будет, пока ВСУ якобы совершают «ядерный террор», имея в виду якобы планы по захвату Курской АЭС.

«Мы с террористами никаких переговоров не вели, не ведем и не будем вести. А именно такими они являются. Стремление устроить ядерный террор в отношении Курской атомной станции, это ничто иное как верхний уровень терроризма», — заявил Шойгу.

По словам генерала-неудачника, ВСУ якобы направлялись к Курской АЭС, чтобы захватить ее.

«Пока мы не отбросим их со своей территории, мы, конечно, никаких переговоров с ними вести не будем», — сказал он.

Напомним, Лавров отметился идиотским заявлением о причинах войны против Украины.