Шольц готов к разговору с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц без колебаний провел бы телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, если бы считал, что пришло время. Об этом сообщил спикер правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, пишет Bild.

Политик заявил о необходимости ускорения мирных инициатив для завершения войны в Украине, однако у правительства Германии «нет оснований для оптимизма».

Недавние заявления Кремля не свидетельствуют о готовности к конструктивным мирным переговорам, отметил Гебештрайт. В то же время, по его словам, Шольц не избегал бы телефонного разговора с Путиным, если бы считал момент подходящим.

Немецкое правительство пока не может назвать конкретную дату проведения следующей мирной конференции по Украине, которую упоминал Шольц. Однако, по словам его советника, во всем мире есть ощущение, что эта война должна закончиться как можно скорее.

Напомним, Шольц заявил, что настал момент для дискуссий о завершении войны в Украине.