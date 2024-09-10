В ООН заявили, что боятся за украинцев из-за приближающейся зимы

То, какой будет зима для украинцев — вызывает беспокойство. Об этом заявил комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, пишет Голос Америки.

Он акцентировал на том, что россияне пытаются вывести из строя энергосистему Украины, что «крайне опасно с приближением зимы».

«В Украине гражданское население попало в ловушку циклов террора из-за постоянных атак Российской Федерации, что наносит удары по гражданским объектам, таким как больницы, школы и супермаркеты, и постоянные волны нападений на энергетическую инфраструктуру, приводящие к отключениям электроэнергии по всей стране», — сказал Тюрк в своей речи, открывая сессию Совета ООН по правам человека в Женеве.

Напомним, «Укрэнерго» не планирует отключения 10 сентября.