Маск спрогнозировал, что будет, если Трамп не станет президентом США

Американский миллиардер Илон Маск спрогнозировал, что будет, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп не победит на выборах президента США. Бизнесмен уверен, что ничего хорошего.

Толстосум предрекает: «Если Дональд Трамп победит, у нас появится возможность провести своего рода исключительно редкое дерегулирование и сокращение размера правительства. Потому что, если говорить о вещах помимо регулирования, наша страна стремительно банкротится. Бюджет министерства обороны – это очень большой бюджет. Это один триллион долларов в год. А процентные платежи по госдолгу только что превысили оборонный бюджет».

При этом Илон Маск добавил: «Публично заявляемая цель почти всех лидеров Демократической партии состоит в том, чтобы легализовать примерно 15 миллионов нелегальных мигрантов как можно скорее, а также привлечь еще десятки миллионов. Это бы немедленно сделало все колеблющиеся штаты глубоко синими, как это произошло в Калифорнии с амнистией 1986-м года, и превратило бы Америку в постоянно однопартийное государство. Это будут последние настоящие выборы, если Дональд Трамп проиграет».

Ранее Маск сделал страшный прогноз по поводу будущего ЕС.