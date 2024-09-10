Трамп сообщил о Цукерберге кое-что неожиданное

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по поводу главы корпорации Meta Марка Цукерберга. Политик уверяет, что миллиардер готов проголосовать за него на выборах главы государства.

Об этом бизнесмен заявил после покушения на экс-президента страны.

Дональд Трамп поведал: «Марк Цукерберг позвонил и сказал: «Я никогда раньше не поддерживал республиканца, но я ни в коем случае не проголосую за демократа на этих выборах».

Республиканец добавил: «А ведь он из тех ребят, у которых вся семья за демократов».

Кроме этого, как утверждает политик, Марк Цукерберг пообещал ему никогда не голосовать за его противников после того, как оказался под впечатлением от хладнокровной реакции Дональда Трампа на покушение.

Кандидат в президенты говорит, что также с ним связался основатель корпорации Amazon Джефф Безос и поделился такими же впечатлением.

Ранее Трамп очень сильно обиделся на Путина.