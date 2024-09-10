Еще один крупный сервис заблокирует аккаунты россиян

Популярный онлайн-конструктор сайтов Wix заявил, что ограничит доступ для россиян и начнет блокировать их аккаунты. Начнут делать это уже с 12 сентября.

Сервис информирует: «В соответствии с новыми правилами мы обязаны ограничить доступ к сервисам Wix для жителей России с 12 сентября и заблокировать их аккаунты».

Добавляется: «С этой даты вы больше не сможете получить доступ к своему аккаунту Wix или любым предоставляемым нами услугам».

При этом уточняется, что сервис перестанет работать для россиян как с бесплатными, так и премиум-аккаунтами.

Сказано, что после блокировки аккаунта все сайты, принадлежащие его владельцу, будут сняты с публикации и недоступны к просмотру.

Информируетсыя: «Во избежание блокировки пользователь может перенести свой домен к другому регистратору доменов или на другой хостинг. Это позволит вам продолжать управлять своим доменом и поддерживать свое присутствие онлайн без перебоев».

Ранее Google запретил создавать новые аккаунты на российские номера.