Финны заявили, что бананы опасны для детей

Эксперты из Финского института здравоохранения и социального обеспечения назвали продукты, которые могут спровоцировать диабет первого типа у детей. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что это бананы и овсяные хлопья.

В проведенном исследовании участвовали 5,6 тысяч детей с генетической предрасположенностью к данному заболеванию.

Сказано, что наблюдения за их рационом питания велись с рождения до шестилетнего возраста.

При этом специалисты уделили особое внимание потреблению фруктов, ягод, ржи, овсянки и йогурта.

Под конец исследования у 94 детей развился сахарный диабет первого типа, а у 206 появились признаки нарушения работы островковых клеток.

Поясняется, что это гормон-продуцирующие клетки эндокринной системы, расположенные на поджелудочной железе. Их дисфункция значительно повышает вероятность возникновения диабета.

В результате оказалось: чем больше малыши употребляли в пищу бананов, овсянки или ржи, тем выше был риск развития этого заболевания.

Говорится, что блюда из этих продуктов, такие как овсяная каша с добавлением бананов, традиционно считаются частью здорового рациона.

В то же время, ученые поведали, что ягоды (клубника, черника, малина и черная смородина), напротив, проявляли защитные свойства.

Резюмируется: ягоды способны снижать риск развития диабета благодаря высокому содержанию полифенолов в составе. Полифенолы представляют собой растительные соединения, которые защищают клетки организма от разрушения и благотворно влияют на обмен веществ.

Ранее были названы продукты, которые повышают риск инфаркта и инсульта.