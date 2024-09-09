В Варшаве рекордно обмелела Висла

В польской Варшаве в минувшие выходные рекордно упал уровень воды в реке Висла. Об этом информирует Институт метеорологии и управления водными ресурсами.

В субботу, 7 сентября, наблюдательная станция «Варшава Бульвары» впервые в истории наблюдений зафиксировала уровень воды всего лишь в 26 сантиметров, а на следующий день данный показатель снизился еще на сантиметр.

Эксперты говорят, что 25 сантиметров это новый рекорд для польской столицы.

Подчеркивается: «Это хуже, чем в 2015-м году, и уровень воды продолжает снижаться».

Стоит отметить, что самый высокий уровень воды тут фиксировали 31 июля 1960-го года, когда он составлял 7,73 метра.

Причины обмеления реки – жаркая и сухая погода, которая держится в Варшаве вот уже несколько недель.

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