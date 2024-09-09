Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина разрабатывает дроны-перехватчики для борьбы с российским преимуществом в воздухе, — Bild

Украина разрабатывает дроны-перехватчики для борьбы с российским преимуществом в воздухе, — Bild

Александр Панько
09.09.24 16:21
157
Украина разрабатывает дроны-перехватчики для борьбы с российским преимуществом в воздухе, — Bild

Россия имеет большое преимущество в воздушном пространстве в войне против Украины. Именно поэтому украинская армия уже применяет перехватчики типа «крыло». Об этом сообщает Bild.

Украина вынуждена искать альтернативу дальнобойному оружию для ликвидации российских аэродромов или сбивания российских самолетов. Поэтому украинские военные работают над инновационными решениями этой проблемы.

Одна из альтернатив, над которой работает Киев, это беспилотники-антидроны, которые должны остановить российские дроны еще до того, как они достигнут места назначения.

По данным BILD, сейчас есть три этапа разработки этого оружия. В частности, небольшие беспилотники перепрограммируют так, чтобы их можно было использовать для воздушного боя, а не разведки или атаки наземных целей.

Такие дроны каждую неделю уничтожают около 50 русских разведывательных дронов и даже сбивают с неба несколько дронов-камикадзе. Однако проблема с маленькими беспилотниками состоит в том, что они могут летать всего на несколько километров — особенно на большой высоте — и российские разведывательные самолеты могут легко от них уклоняться.

Поэтому в Украине начали разработку так называемых «перехватчиков с фиксированным крылом», то есть беспилотников с фиксированным крылом, которые могут преследовать своих российских оппонентов на расстоянии до 60 километров на высоте до четырех километров.

«Анти-беспилотники» уже испытываются. А главная цель Украины и ее партнеров — создание «беспилотников-убийц», способных перехватывать и уничтожать российские беспилотники дальнего радиуса действия типа «Герань-1» и «Герань-2», скопированные с иранских «Шахедов».

По данным издания, чтобы быть эффективными, украинские дроны должны развивать скорость не менее 200 км/ч и иметь большую дальность полета — не менее 200, а лучше 500 километров. Украина надеется, что сможет перейти в третью фазу своей программы противодействия беспилотникам не позднее 2025 года.

Напомним, Украина разрабатывает автономный «рой дронов».

Тэги: Украина, дроны

Комментарии

Статьи

05.09.24 10:13

Коррупционные схемы в «Укрнафте» и «Укртатнафте»: как один человек играет на две компании

Автор: Богдан Петренко, для «Фраза»

Дайджест

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс
28.08.24 20:30

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.09.24 16:51

Назван самый полезный хлеб

09.09.24 16:16

В Варшаве рекордно обмелела Висла

09.09.24 15:46

Австралийцы поведали о небывалой пользе капусты

09.09.24 15:37

Крымский мост активно разрушается, — АТЕШ

09.09.24 15:13

В Киеве из-за прорыва трубопровода остановился транспорт

09.09.24 14:54

Медик из США рассказала о неочевидной опасности стресса

09.09.24 14:31

Около Чернигова потемнела вода в Десне. Фиксируется массовый мор рыбы

09.09.24 14:19

В Лубнах мужчина взорвал гранату возле супермаркета. Есть жертвы

09.09.24 13:53

Названа средняя зарплата в Украине

09.09.24 14:31

Около Чернигова потемнела вода в Десне. Фиксируется массовый мор рыбы

09.09.24 10:14

В Иране признали передачу баллистических ракет России

09.09.24 09:07

В Украине отменили отключение света на понедельник

06.09.24 12:25

По оптимистическому сценарию зимой у украинцев будет свет 12 часов в сутки

06.09.24 11:43

Зеленский прибыл на заседание Рамштайна

06.09.24 11:28

В ряде областей Украины частично отменили отключения света

06.09.24 10:36

Румыния подарила Украине систему Patriot

06.09.24 09:48

ВСУ остановили продвижение России в сторону Покровска, — Сырский

06.09.24 09:12

«Укрэнерго» озвучило график отключений на пятницу, 6 сентября

05.09.24 17:26

Рада назначила целую «пачку» новых министров

04.09.24 09:58

Глава МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку

03.09.24 13:50

Американцы развеяли популярно заблуждение о женской контрацепции

03.09.24 17:02

Стало известно, сколько волос в день выпадает у здорового человека

03.09.24 09:40

2024 ON: к Земле несется гигантский астероид

04.09.24 09:38

Обстрел Львова: семеро погибших, среди них есть дети

05.09.24 07:16

Рассекречено завещание Алена Делона

05.09.24 11:24

Ученые объяснили, почему полезно посещать церковь

03.09.24 15:47

Стало известно, как в Украине изменятся налоги с октября

04.09.24 09:02

Японцы сообщили о небывалом свойстве темного шоколада

05.09.24 16:52

Американцы рассказали, какое питание существенно снижает риск рака

Фото и Видео
В Киеве из-за прорыва трубопровода остановился транспорт
В Киеве из-за прорыва трубопровода остановился транспорт
В Киеве из-за прорыва трубопровода остановился транспорт
В Киеве из-за прорыва трубопровода остановился транспорт
В Лубнах мужчина взорвал гранату возле супермаркета. Есть жертвы
В Лубнах мужчина взорвал гранату возле супермаркета. Есть жертвы
Жертвами огненного ДТП в Африке стали десятки людей
Жертвами огненного ДТП в Африке стали десятки людей
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ за неделю
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ за неделю
Человек-волк (2025): тизер ремейка известного фильма ужасов
Человек-волк (2025): тизер ремейка известного фильма ужасов
Никокадо Авокадо: украино-американский мукбанг-блогер шокировал фанатов
Никокадо Авокадо: украино-американский мукбанг-блогер шокировал фанатов
Криштиану Роналду в очередной раз вписал свое имя в книгу рекордов мирового футбола
Криштиану Роналду в очередной раз вписал свое имя в книгу рекордов мирового футбола
Minecraft (2025): тизер и дата выхода нового фильма
Minecraft (2025): тизер и дата выхода нового фильма
В Киеве из-за тревоги произошел транспортный коллапс
В Киеве из-за тревоги произошел транспортный коллапс
В США расстреляли детей – погиб ребенок
В США расстреляли детей – погиб ребенок
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.