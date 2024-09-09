Крымский мост активно разрушается, — АТЕШ

Крымский мост, соединяющий временно оккупированный Крым с Россией, осыпается и требует экстренного ремонта. Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ.

В результате успешных ударов ВСУ деградируют конструкционные элементы моста, в результате чего некоторые его части уже осыпаются.

«Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, уже никто не уделяет ему должного внимания», — говорится в сообщении.

Также, как отмечают подпольщики, уменьшение количества комплексов противовоздушной обороны на территории полуострова делают объект еще более уязвимым к украинским атакам.

Напомним, Буданов допустил уничтожение Крымского моста до конца года.