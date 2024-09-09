Около Чернигова потемнела вода в Десне. Фиксируется массовый мор рыбы

Вода в Десне возле Чернигова потемнела и фиксируется массовый мор рыбы. В то же время, город не потребляет воду из реки, поэтому угрозы жизни и здоровью черниговцев нет. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако в Telegram.

«По состоянию на 7 утра 9 сентября на Золотом берегу (центральный пляж Чернигова) наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета. Местами массовый замор рыбы», — написал он.

По его словам, сейчас проходит заседание оперативного штаба. Рыбу будут собирать и отвозить на утилизацию в определенное место. Работают городские службы, экологи и ГСЧС.

Ломако напомнил, что посещение пляжа запретили на прошлой неделе.

«Муниципальная стража контролирует ситуацию на месте. Ужесточен контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Также работает станция аэрации КП „Черниговводоканал“ в районе переправы», — добавил он.

Чиновник пояснил, что Чернигов не потребляет воду из рек.

«Город использует воду из скважин. Поэтому угрозы жизни и здоровью черниговцев нет», — сообщил Ломако.

Напомним, на Черниговщине запретили купаться из-за мора рыбы.