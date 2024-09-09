Тампоны вызывают рак

Женские тампоны могут стать причиной развития рака у женщин. Об этом пишет Daily Mail.

К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав более 30 образцов средств гигиены, в которых были обнаружены следы мышьяка и тяжелых металлов. Все это потенциально может вызвать рак.

Эксперты пока не выяснили, как химикаты попадают в тампоны, но предполагают, что это происходит во время дезинфекции и окрашивания на заводе.