Американский доктор развенчал странный миф о храпе

Диктор Адриан Сэлмон из университета Коннектикута в США дал ответ на неожиданный вопрос. Ученый рассказал о том, можно ли победить храп, заклеивая рот.

Увы, но это оказалось мифом.

По словам американца, заклеивание рта не помогает избавиться от храпа и, в то же время, может быть опасно при болезнях ЛОР-органов, легких и сердца.

Он сказал: «Нет никаких убедительных научных доказательств в поддержку этой распространенной практики».

Добавляется: «Она не вылечивает апноэ во сне, а для некоторых пациентов может быть опасна, особенно при хронической заложенности носа, синуситах, аллергии или болезнях сердца и легких».

Сказано о том, что при синдроме обструктивного апноэ во сне дыхание многократно прерывается в течение ночи. Данное состояние часто сопровождается храпом и мешает нормальному сну.

Уже давно известно, что апноэ повышает риск сердечнососудистых заболеваний.

Впрочем, уточняется, что храп сам по себе не говорит об апноэ. Он возникает из-за вибрации мягких тканей горла.

Резюмируется, что главный фактор риска храпа это ожирение, и иногда потеря веса может смягчить храп.

Ранее австралийцы поведали об опасности громкого храпа.