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Новости > Японцы обнаружили в космосе кое-что загадочное

Японцы обнаружили в космосе кое-что загадочное

Александр Панько
10.09.24 14:03
187
Японцы обнаружили в космосе кое-что загадочное

Эксперты из Технологического института Тиба в Японии сделали новое космическое открытие. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты нашли на краю Солнечной системы в поясе Койпера – огромном кольцеобразном поле ледяных объектов.

Ученые поясняют, что пояс Койпера начинается за орбитой Нептуна и простирается на дистанцию от 30 до 50 астрономических единиц.

Разъясняется, что одна астрономическая единица равна среднему расстоянию между Землей и Солнцем.

Сообщается, что кроме льда он включает в себя Плутон, похожий на снеговика астероид Арракот и другие небесные тела, известные как объекты пояса Койпера, которые являют собой древние остатки облака вещества, известного как солнечная туманность, из которого образовались Солнце и планеты.

Сейчас же удалось выяснить, что на расстоянии от 70 до 90 астрономических единиц наблюдается неожиданное уплотнение объектов пояса Койпера, а внешнее кольцо отделено от внутреннего почти пустым пространством.

 Информируется, что среди найденных объектов японцы сумели экстраполировать плотность внешнего кольца пояса Койпера – она ниже, чем внутренняя популяция, но достаточно высокая, чтобы образовать новую структуру.

Отмечается, что подобное расстояние от Солнца свидетельствует, что все, что находится в пределах пояса Койпера, подвергается лишь минимальному воздействию солнечной радиации, что, в свою очередь, означает, что объекты пояса, вероятно, остаются практически неизменными с момента зарождения Солнечной системы, около 4,6 миллиарда лет назад.

Ранее астрономы придумали, как искать в космосе растительность.

Тэги: ученые, мир, космос, наука

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