Датчане выяснили, какая бумага… самая опасная

Эксперты из Технического университета Дании задались необычным вопросом. Они выяснили, какая бумага является самой опасной.

В ходе опыта ученые установили, какая именно бумага оставляет наиболее глубокие и болезненные порезы.

Специалисты брали бумажные листы разной толщины и пыталась резать ими блоки специального желатина, напоминающего человеческую плоть по консистенции.

После этого датчане использовали машину для точного контроля скорости и углов, под которыми бумажные края скользили по поверхности геля.

В итоге оказалось, что бумажный лист толщиной от 50 до 100 микрон способен повредить человеческую кожу.

При этом уточняется, что самые сильные порезы оставит материал в 65 микрон.

Сообщается, что бумагу данной толщины чаще всего используют в матричных принтерах, при печати газет, некоторых журналов и научных изданий.

Резюмируется, что полученные результаты могут помочь сделать бумажную продукцию менее опасной для пользователей.

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