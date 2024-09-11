Ученые узнали, почему зудит кожа после укуса комара

Эксперты из Гарвардской медицинской школы в Бостоне (США) объяснили, почему зудит кожа после укуса комара. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он обусловлен взаимодействием между иммунными GD3-клетками и веществом под названием интерлейкин 3 (IL-3).

Дело в том, что наша кожа плотно устлана сенсорными нейронами – это нервные клетки, которые обнаруживают изменения в окружающей среде и затем реагируют на них, например, болью.

Ученые говорят, что, когда человек или животное сталкивается с потенциальным аллергеном, таким как слюна комара, эти нейроны обнаруживают его и в ответ вызывают ощущение кожного зуда.

Добавляется, что они также помогают активировать близлежащие иммунные клетки, которые запускают воспалительную реакцию с отеком и покраснением.

В работе сказано, что, невзирая на правильную работу сенсорных нейронов, покраснение и зуд после укуса комара появляется не у всех.

С целью определить причины таких различий, был проведен опыт на мышах, которых подвергли воздействию химического вещества под названием папаин, которое вызывает ощущение зуда и заставляет царапать кожу.

В итоге оказалось, что животные, у которых отсутствовал тип Т-клеток, известный как GD3, не чесались, когда подвергались воздействию папаина.

Указывается, что, сравнивая химические вещества, выделяемые клетками GD3, с другими иммунными клетками в центральном слое кожи, ученые узнали, что GD3 активно взаимодействует с воспалительным белком IL-3, вызывая аллергию. Блокировка клеток GD3 или самого IL-3 приводила к отсутствию такой реакции на папаин.

Информируется, что клетки GD3, высвобождающие IL-3, играют ключевую роль в том, чтобы нервные окончания начали реагировать на аллергены.

Резюмируется: «Такая цепная реакция может открыть новые способы лечения хронического зуда».

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