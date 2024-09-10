Корейцы объяснили, почему следует… замораживать чеснок

Диетологи из Южной Кореи дали весьма неожиданный совет. Он рекомендуют замораживать чеснок.

По их словам, после этого овощ станет еще более полезным.

Во время опыта чеснок засунули морозильную камеру, где была температура минус 60 градусов.

Там он пролежал два месяца. После этого овощ измельчили и смешали с другими компонентами. Данная смесь получила название LTAG.

После этого был проведен опыт на мышах.

Информируется, что грызунам из первой группы давали LTAG в больших количествах, а из второй в меньших. Третья группа, сформированная в качестве контрольной, не получала LTAG вовсе.

Наблюдение за животными длилось месяц.

В итоге оказалось, что мыши из первой и второй групп, потреблявшие LTAG, продемонстрировали улучшенную физическую форму.

Резюмируется: замороженный чеснок может оказывать значительное положительное влияние на физическое состояние при интенсивных нагрузках.

Ранее медик поведал об уникальной пользе чеснока.