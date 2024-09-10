Ученые рассказали о пользе путешествий

Эксперты из университета Эдит Коуэн в Австралии поведали о небывалой пользе путешествий. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он облегчают хронический стресс и снижают риск развития возрастных заболеваний.

Специалисты поясняют, что путешествия не только способствуют так называемому замедлению хода времени, но и помогают снизить уровень стресса.

Сообщается, что из-за смены окружающей среды у человека меняется метаболическая активность организма и укрепляется иммунная система.

Также информируется, что активные способы путешествовать, такие как пешие походы, скалолазание, пешая ходьба и езда на велосипеде, серьезно поддерживают физическую форму и повышают эффективность противоизносной системы организма, то есть его способности эффективно восстанавливать органы и ткани.

Подчеркивается при этом, что туризм особенно полезен для пожилых людей, подверженных возрастным заболеваниям.

Дело в том, ч то физическая активность помогает улучшить кровообращение, а также укрепить кости, мышцы и суставы.

Сказано, что нормализовать психоэмоциональное состояние может и пассивный отдых, ориентированный на более спокойную и менее напряженную программу тура. Такой вид отдыха также поддерживает органы и ткани в состоянии низкой энтропии, то есть предотвращает их износ.

Ранее канадцы раскрыли секрет счастья.