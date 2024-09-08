Шифр Хамстер комбат на 8 сентября

Уже доступен шифр в игре Хамстер комбат (Хомяк) на 8 сентября 2024. Вводите код в игре с помощью азбуки Морзе или воспользуйтесь нашей подсказкой.

За ввод шифра в Хамстер Комбат (Хомяк) можно получить миллион монет. Этот 1 000 000 можно потратить на покупку карточек в Хомяке. Новое слово для шифра 8 сентября в Хамстер комбат — KYC

Шифр в Хамстер комбат (Hamster Kombat, Хомяк ) 8 сентября 2024 года:

1. Буква K: — • —

2. Буква Y: — • — —

3. Буква C: — • — •

В шифре в Хамстер Комбат (Хомяк) точка (•) означает короткое нажатие. Тире — это длинное нажатие. По экрану, который горит красным цветом, жмете один раз либо коротко, либо продолжительно, то есть удерживая палец на экране примерно секунду. Это будет означать, что вы набрали точку или тире. Буквы в ежедневном шифре Hamster Kombat требуют от одного до четырех символов, как и стандартный английский алфавит.