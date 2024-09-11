Стало известно об огромной пользе картофеля

Российский медик Екатерина Кашух рассказала о колоссальной пользе картофеля. Стало известно, почему его следует употреблять в пищу.

По словам эксперта, он способен снижать риск сердечнососудистых заболеваний.

Сказано: «Картофель содержит много калорий и углеводов, поэтому его считают менее полезным, чем другие овощи. Он способен вызывать резкое повышение уровня глюкозы в крови и при чрезмерном употреблении приводит к набору лишнего веса».

Добавляется: «В картофеле содержится много важных питательных веществ: калий, витамин С, фенольные кислоты, клетчатка. Особенно богат нутриентами молодой сезонный картофель».

Указывается на то, что благодаря своему составу картофель способен регулировать артериальное давление, поддерживать работу сердца, способствовать укреплению иммунной системы и заживлению ран.

Также, уверяет специалист, картофель защищает клетки от повреждений и уменьшает воспаление, поддерживает нервную систему, улучшает пищеварение и благотворно влияет на здоровье кишечника.

Подчеркивается, что для получения максимальной пользы его лучше готовить на пару, запекать в духовке или варить.

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