Медик из США рассказала о неочевидной опасности стресса

Популярный медик из США Сатхана Душьянтен поведала о неочевидной опасности хронического стресса. По ее словам, он повышает вероятность заражения вирусом.

Сообщается, что ученые установили: хронический стресс повышает риск долгого ковида почти на 50%.

Дело в том, что влияние стресса на иммунитет во многом связано с повышением уровня гормона кортизола, который приводит к хроническому воспалению, что ухудшает работу иммунных клеток-борцов с инфекциями.

Эксперт отметила, что для того, чтобы смягчить стресс и уменьшить риск простуды рекомендуется достаточный сон, который снижает уровень кортизола, а также во время сна иммунная система высвобождает молекулы, которые помогают бороться с инфекциями и воспалением.

Кроме этого, информируется, что регулярная физическая активность помогает циркулировать лимфе, которая играет ключевую роль в транспорте иммунных клеток.

Сказано, что физическая нагрузка снижает уровень гормонов стресса.

Подчеркивается: «Пища должна содержать достаточно питательных веществ, особенно витаминов группы B, магния, железа и цинка».

Информируется, что медитация и практики осознанности повышают уровни гормонов удовольствия, улучшают настроение и могут смягчить воспаление.

Резюмируется: «Дыхательные упражнения против тревоги стимулируют парасимпатическую нервную систему, которая помогает сбрасывать стресс, снижая уровень кортизола».

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