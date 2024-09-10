Опровергнут популярный миф о кариесе

Российский стоматолог Ирина Назилина опровергла популярный миф о кариесе. По ее словам, он не является заболеванием, способным передаваться от больного человека здоровому.

Сказано, что причиной его появления может стать плохая гигиена полости рта и как следствие скопление растворяющих эмаль кариесогенных бактерий в зубном налете.

Эксперт рассказала: «Кариес не является контагиозным заболеванием, которое передается от человека к человеку путем заражения. Кариес имеет бактериальную природу, при этом происходит разрушение эмали зуба в результате воздействия кариесогенных бактерий, которые выделяют кислоту, растворяющую зубную эмаль».

Информируется, что плохая гигиена полости рта является причиной развития кариеса, потому что скопление налета способствует развитию в нем микроорганизмов, которые запускают патологические процессы.

Резюмируется: «Лечение кариеса – это обращение к врачу. Специалист удалит пораженные ткани, восстановит то, что возможно пломбировочным материалом, а дальше надо соблюдать гигиену полости рта».

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