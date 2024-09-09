Назван самый полезный хлеб

Преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий из России Валерий Бурматнов рассказал о хлебе кое-что важное. Объяснил, какой продукт – самый полезный.

Он заявил: «Ржаной хлеб полезнее, чем пшеничный, поскольку ржаная мука содержит больше ценных веществ и витаминов. В ржаном хлебе есть марганец, цинк, медь, железо, витамины В1, В2, В6, РР и другие полезные микроэлементы. К тому же, такой хлеб содержит пищевые волокна и менее калориен, чем пшеничный».

Также говорится о том, что ржаной хлеб рекомендуется включать его в рацион людям с ограниченным режимом питания или сахарным диабетом, а также при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Впрочем, как уточняется, ржаной хлеб не рекомендуется употреблять людям с повышенной кислотностью желудка, поскольку ржаная мука только усугубит состояние.

Информируется: «Если же выбирать из пшеничного хлеба, то полезнее будет тот, который испечен из муки крупного помола, которая изготавливается из цельных зерен пшеницы».

Добавляется: «В таком хлебе сохраняются все витамины и полезные вещества, которые в большом количестве содержатся в зернах. Хлеб из муки грубого помола имеет более темный цвет. Также полезен хлеб с добавлением отрубей: по содержанию клетчатки, количеству витаминов группы В он даже превосходит ржаной хлеб и имеет низкую калорийность. Изделия с отрубями содержат пищевые волокна, которые способствуют выведению из организма лишнего жира, сахара и токсинов».

Сообщается, что полезно включать в рацион сорта пшеничного хлеба, которые содержат семена льна, подсолнечника, зерна проса, овса, гречихи, лук, морковь, тыкву, паприку и другие полезные добавки.

Говорится, что к полезным хлебам также можно отнести и гречишный хлеб, который содержит железо, лецитин и хорошо усвояемый растительный белок.

Резюмируется: «Людям с высоким и нестабильным артериальным давлением, имеющим почечную недостаточность и другие нарушения работы почек, рекомендовано употреблять бессолевой хлеб. Белково-пшеничный и белково-отрубной хлеб позволяют обогатить рацион растительными белками до 30% суточной потребности».

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