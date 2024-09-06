Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Медики поведали о пользе… курения

Медики поведали о пользе… курения

Александр Панько
06.09.24 13:28
114
Медики поведали о пользе… курения

Эксперты из Массачусетской больницы в США выяснили о курении кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что низкие дозы угарного газа, вдыхаемого при курении, защищают нейроны от разрушения и предотвращают накопление в мозге белка, связанного с болезнью Паркинсона.

Во время своей работы медики сконцентрировались на анализе монооксида углерода (угарного газа), обычно вырабатывающегося в организме при стрессе.

Указывается, что он также выступает одним из основных компонентов сигаретного дыма.

В ходе опыта американцы оценили действие монооксида углерода на грызунах с аналогом человеческой болезни Паркинсона.

Специалисты давали мышам низкую дозу угарного газа, сравнимую с воздействием от курения, в виде перорального препарата.

В итоге было установлено, что угарный газ предотвращал потерю дофаминергических нейронов и накопление в мозге белка альфа-синуклеина.

Добавляется, что при повышении концентрации этого белка он начинает склеиваться и образовывать так называемые агрегаты, вызывающие сбои в работе клеток мозга и провоцирующие такие заболевания, как болезнь Паркинсона и некоторые виды деменции.

Сказано, что угарный газ в низких дозах активировал сигнальные пути, которые ограничивают окислительный стресс и разрушают альфа-синуклеин.

Исследователи также хотят начать клинические испытания с участием людей с болезнью Паркинсона, которым тоже будут давать небольшие дозы угарного газа перорально.

Ранее ученые узнали о курении кое-что новое.

Тэги: здоровье, мир, курение

Комментарии

Статьи

05.09.24 10:13

Коррупционные схемы в «Укрнафте» и «Укртатнафте»: как один человек играет на две компании

Автор: Богдан Петренко, для «Фраза»

Дайджест

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс
28.08.24 20:30

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Благодаря Вагифу Алиеву и Медведчуку: Zara, H&M и Bershka финансируют войну РФ против Украины?
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.09.24 14:27

Прошлое лето стало самым жарким в мире за всю историю наблюдений

06.09.24 14:08

Жуткое ДТП в Одесской области оборвало детские жизни

06.09.24 13:21

Ученые объяснили, почему пожилым людям следует сохранять спокойствие

06.09.24 13:13

Британия усилит укрaинскую ПВО

06.09.24 12:46

В оккупированной Луганской области враг отменил льготы для школьников и студентов, — ЦНС

06.09.24 12:25

По оптимистическому сценарию зимой у украинцев будет свет 12 часов в сутки

06.09.24 11:43

Зеленский прибыл на заседание Рамштайна

06.09.24 11:42

Курская операция показывает миру, что Россия может проиграть войну, — Зеленский

06.09.24 11:28

В ряде областей Украины частично отменили отключения света

06.09.24 12:25

По оптимистическому сценарию зимой у украинцев будет свет 12 часов в сутки

06.09.24 11:43

Зеленский прибыл на заседание Рамштайна

06.09.24 11:28

В ряде областей Украины частично отменили отключения света

06.09.24 10:36

Румыния подарила Украине систему Patriot

06.09.24 09:48

ВСУ остановили продвижение России в сторону Покровска, — Сырский

06.09.24 09:12

«Укрэнерго» озвучило график отключений на пятницу, 6 сентября

05.09.24 17:26

Рада назначила целую «пачку» новых министров

05.09.24 14:48

Зеленский лично приедет на заседание «Рамштайна» в Германию, — Spiegel

05.09.24 13:42

Эвакуационные поезда больше не будут курсировать из Покровска

05.09.24 11:22

В Киеве из-за тревоги произошел транспортный коллапс

02.09.24 06:43

Российский удар по Киеву: власти обновили информацию о последствиях

30.08.24 16:57

Ученые научились добывать электричество из Wi-Fi и Bluetooth

31.08.24 12:12

Ника Кожушко: молодая художница погибла во время обстрела Харькова

30.08.24 14:30

Итальянцы придумали необычный способ добычи серебра

02.09.24 17:03

Китайцы рассказали о пикантных тренировках для мужчин

03.09.24 13:50

Американцы развеяли популярно заблуждение о женской контрацепции

02.09.24 13:45

Зеленский утвердил повышение акцизов на топливо

02.09.24 16:08

Ученые раскрыли секрет «загробных» видений

30.08.24 15:44

Стало известно о финансовом состоянии Telegram

30.08.24 14:31

В ЕС замедлилась инфляция

Фото и Видео
Minecraft (2025): тизер и дата выхода нового фильма
Minecraft (2025): тизер и дата выхода нового фильма
Minecraft (2025): тизер и дата выхода нового фильма
Minecraft (2025): тизер и дата выхода нового фильма
В Киеве из-за тревоги произошел транспортный коллапс
В Киеве из-за тревоги произошел транспортный коллапс
В США расстреляли детей – погиб ребенок
В США расстреляли детей – погиб ребенок
На карибском карнавале в Нью-Йорке произошла кровавая бойня
На карибском карнавале в Нью-Йорке произошла кровавая бойня
В Киеве возле одного из ЖК произошла стрельба из-за собаки. Есть раненый
В Киеве возле одного из ЖК произошла стрельба из-за собаки. Есть раненый
Туринская плащаница: ученые и ИИ раскрыли секрет погребального полотна Иисуса Христа
Туринская плащаница: ученые и ИИ раскрыли секрет погребального полотна Иисуса Христа
Нудисты в Марселе теперь могут посетить «голую выставку»
Нудисты в Марселе теперь могут посетить «голую выставку»
В ОП объяснили связь Курщины с Покровском
В ОП объяснили связь Курщины с Покровском
Зеленский рассказал о восстановлении энергетики после атак РФ
Зеленский рассказал о восстановлении энергетики после атак РФ
Соник 3 (2024): трейлер и дата выхода
Соник 3 (2024): трейлер и дата выхода
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.