Медики поведали о пользе… курения

Эксперты из Массачусетской больницы в США выяснили о курении кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что низкие дозы угарного газа, вдыхаемого при курении, защищают нейроны от разрушения и предотвращают накопление в мозге белка, связанного с болезнью Паркинсона.

Во время своей работы медики сконцентрировались на анализе монооксида углерода (угарного газа), обычно вырабатывающегося в организме при стрессе.

Указывается, что он также выступает одним из основных компонентов сигаретного дыма.

В ходе опыта американцы оценили действие монооксида углерода на грызунах с аналогом человеческой болезни Паркинсона.

Специалисты давали мышам низкую дозу угарного газа, сравнимую с воздействием от курения, в виде перорального препарата.

В итоге было установлено, что угарный газ предотвращал потерю дофаминергических нейронов и накопление в мозге белка альфа-синуклеина.

Добавляется, что при повышении концентрации этого белка он начинает склеиваться и образовывать так называемые агрегаты, вызывающие сбои в работе клеток мозга и провоцирующие такие заболевания, как болезнь Паркинсона и некоторые виды деменции.

Сказано, что угарный газ в низких дозах активировал сигнальные пути, которые ограничивают окислительный стресс и разрушают альфа-синуклеин.

Исследователи также хотят начать клинические испытания с участием людей с болезнью Паркинсона, которым тоже будут давать небольшие дозы угарного газа перорально.

Ранее ученые узнали о курении кое-что новое.