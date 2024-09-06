Ученые объяснили, почему пожилым людям следует сохранять спокойствие

Эксперты из университета Чжуншань имени Сунь Ятсена в Китае дали дельный совет пожилым людям. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что способность хорошо справляться с невзгодами в пожилом возрасте связана с более низким риском летального исхода.

Указывается, что всего в данном исследовании участвовали 10 569 человек, средний возраст которых составил 66 лет.

Специалисты оценили информацию об экономическом и семейном положении участников, а также собрали данные о состоянии их здоровья.

После этого подопытные прошли оценку психической устойчивости. Их попросили рассказать, в какой степени им присущи такие качества характера, как настойчивость, спокойствие, целеустремленность, уверенность в себе и общее умение преодолевать невзгоды в одиночку.

В финале стартовал период наблюдения, продолжавшийся двенадцать лет.

За этот период времени умерли 3 489 человек.

Китайцы выяснили: чем выше были показатели психической устойчивости испытуемых, тем более низким у них был риск летального исхода по любой причине.

Добавляется, что такая связь оставалась статистически значимой после поправок на семейное положение, пол, расу и вес.

Резюмируется, что способность справляться с трудностями выступала важнейшим аспектом устойчивости.

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