Британия усилит укрaинскую ПВО

Великобритания предоставит Украине многоцелевые ракеты LMM для защиты от беспилотников и ракетных ударов Российской Федерации. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Гили.

Указывается, что Украина получит 650 легких многоцелевых ракет на сумму 162 млн. фунтов стерлингов (213,13 млн. долларов), которые помогут защитить страну от российских ударных дронов и бомбардировок.

О новой поставке ракет было объявлено при участии министра обороны Великобритании Джона Гили на заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

«Это новое обязательство даст важный толчок противовоздушной обороне Украины», — отметил Гили.

Производимые компанией Thales Group ракеты имеют дальность действия более 6 километров и могут запускаться с разных платформ на суше, море и воздухе.

Первая анонсированная партия ракет должна прибыть к концу текущего года.

Напомним, Румыния подарила Украине систему Patriot.