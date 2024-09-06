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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Шифр Хамстер Комбат на 6 сентября

Шифр Хамстер Комбат на 6 сентября

Агата Кловская
06.09.24 10:12
131
Шифр Хамстер Комбат на 6 сентября

Шифр в Хомяке (игра Хамстер Комбат) на 6 сентября уже доступен. Вводите код в игре с помощью азбуки Морзе или воспользуйтесь подсказкой.

За ввод шифра в Хамстер Комбат можно получить миллион монет, этот 1 000 000 можно потратить на покупку карточек в Хомяке.

Новое слово для шифра 6 сентября в Хомяке — ONCHAIN

Шифр в Хамстер Комбат 6 сентября 2024 года выглядит так:

Шифр в хомяке →

1. Буква O: — — —

2. Буква N: — •

3. Буква C: — • — •

4. Буква H: • • • •

5. Буква A: • —

6. Буква I: • •

7. Буква N: — •


В шифре в Хомяке точка (•) означает короткое нажатие. Тире — это длинное нажатие. По экрану, который горит красным цветом, жмете один раз либо коротко, либо продолжительно, то есть удерживая палец на экране примерно секунду. Это будет означать, что вы набрали точку или тире. Буквы в ежедневном шифре Hamster Kombat требуют от одного до четырех символов, как и стандартный английский алфавит.

Тэги: шифр хомяка, шафр хамстер комбат

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