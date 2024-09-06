Названы продукты, которые повышают риск инфаркта и инсульта

Эксперты из Гарвардского университета в США поведали о том, какие продукты повышают риск инфаркта и инсульта. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что риск сердечного приступа и инсульта повышают два типа продуктов – сладкие напитки и мясные полуфабрикаты.

Во время своей работы американцы использовали исследования здоровья медицинских работников в возрасте от 25 до 75 лет, чтобы оценить риск развития сердечнососудистых заболеваний при употреблении ряда различных ультра-обработанных продуктов.

Поясняется, что это еда, произведенная в промышленных условиях из рафинированного сырья с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

Отмечается, что ультра-обработанные продукты, потребляемые добровольцами, разделили на десять групп.

Ученые разъяснили, что в первую вошли хлеб и хлопья, во вторую – соусы, спреды и приправы, в третью – упакованные сладкие закуски и десерты, в четвертую – упакованные несладкие закуски, в пятую – подслащенные напитки, в шестую – обработанное красное мясо, птица и рыба, в седьмую – готовые к употреблению блюда, в восьмую – йогурт и десерты на молочной основе, в девятую – спиртные напитки, а в десятую – подслащенные напитки.

В итоге оказалось, что риск инфаркта, ишемической болезни сердца и инсульта повышался сильнее всего при употреблении ультра-обработанного мяса (сосисок, бекона и хот-догов) и напитков с высоким содержанием сахара.

Резюмируется, что влияние других типов продуктов с высокой степенью обработки (за исключением алкоголя) на сердечнососудистое здоровье было оценено как нейтральное.

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