НБУ объяснил, почему в последнее время гривна была стабильной

В НБУ объяснили, почему курс гривны был стабилен в августе. Появилось свежее Макроэкономическое и монетарное обозрение финансового регулятора.

В нем сказано: «Сбалансированность валютного рынка в августе несколько улучшилась, учитывая неизменные объемы предложения иностранной валюты при одновременном снижении спроса как на межбанковском, так и на наличном сегментах».

Добавляется, что сохранению устойчивой ситуации и улучшению курсовых ожиданий способствовали сдвиги в вопросах получения международной финансовой помощи.

Информируется, что обменный курс гривны колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов, незначительно девальвировавшись за месяц.

Уточняется, что разница между наличным и официальным курсами не превышала 1%, сократившись в конце августа до 0,4%.

Резюмируется: «Благодаря лучшей сбалансированности рынка в августе чистая продажа иностранной валюты НБУ снизилась до 2,7 миллиардов долларов».

Ранее в НБУ опровергли слухи о новой банкноте.