Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 622 720 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 6 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 622 720 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 631 танк, 16 878 боевых бронированных машин, 17 745 артиллерийских систем, 1 178 РСЗО, 941 средство ПВО, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14 732 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 587 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 24 116 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 037 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что эвакуационные поезда больше не будут курсировать из Покровска.