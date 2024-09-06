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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 622 720 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 622 720 солдат

Александр Панько
06.09.24 08:56
88
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 622 720 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 6 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 622 720 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 631 танк, 16 878 боевых бронированных машин, 17 745 артиллерийских систем, 1 178 РСЗО, 941 средство ПВО, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14 732 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 587 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 24 116 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 037 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что эвакуационные поезда больше не будут курсировать из Покровска.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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